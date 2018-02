1 Olimp Pure Whey Isolate 95

Odżywka białkowa charakteryzująca się wysoką skutecznością to taka, której skład ogranicza się w znacznej mierze do udziału protein - najlepiej pochodzenia zwierzęcego, oraz wysoką wartością odżywczą, o której stanowi zawartość wszystkich niezbędnych aminokwasów skomponowanych we właściwych proporcjach. Na to uczula się rzadko, ale także udział składników pokarmowych wpływających na ogólną biodostępność pochłanianego białka ma znaczenie. O tym więcej poniżej.

Co zmniejsza wchłanialność białka?

Nawet, jeśli dana odżywka charakteryzuje się bogatą zawartością białka, istnieje ryzyko, iż nie zostanie ono stosownie wykorzystane, jeśli następnymi po białku składnikami na liście są: błonnik oraz tłuszcz, które utrudniają jego enzymatyczny rozkład (trawienie) i wchłanianie do krwiobiegu. Dlatego, analizując etykiety produktów, powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na zawartość protein, ale błonnika i tłuszczów także, przy czym te ostatnie w ogóle nie powinny występować!

Koncentrat, izolat czy hydrolizat?

W zasadzie, kolejność białek w powyższym zapytaniu stanowi niejako odpowiedź, albowiem koncentraty to - w porównaniu do izolatów i hydrolizatów - najuboższe w wartościowe składniki odżywki białkowe. Są również w stosunku do nich najtańsze. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziemy wśród nich rekinów! Nasza topowa 5 również ich nie wyklucza, o czym przeczytacie poniżej.

To odpowiedź producenta na środek najwyższej jakości. Pure Whey Isolate 95 to izolat białka serwatkowego o wysokiej wartości odżywczej i dużej aktywności anabolicznej, co ni mniej, ni więcej oznacza szybszy przyrost mięśni! Suplement cechuje doskonała rozpuszczalność i wysoka przyswajalność, dzięki czemu znajduje on miejsce zarówno w suplementacji zaawansowanych sportowców, jak i rekreantów, którzy trening na siłowni traktują hobbystycznie.

Producent przedstawia nam 100%-owy izolat białka serwatkowego, którego unikalny skład i duża aktywność anaboliczna w sposób zintensyfikowany stymulują syntezę nowych białek w organizmie, powodując szybszy wzrost mięśni. Co więcej, suplement szybko się wchłania, a dodatkowo - pobudza wydzielanie hormonów anabolicznych, przyczyniających się do szybszej nadbudowy masy! Jak więc widać, jest to pozycja obowiązkowa w suplementacji każdego wytrawnego sportowca, jak również niezawodne wsparcie w treningu!

Uzyskiwany metodą mikrofiltracji przepływu krzyżowego (CFM), Iso Whey ZERO to kompleksowa mieszanka składników, będąca doskonałym uzupełnieniem diety i treningu każdego wymagającego amatora ciężarów. Stanowiąc najczystszy izolat białka, Iso Whey ZERO nie zawiera w swym składzie laktozy, węglowodanów, tłuszczy trans, dzięki czemu proces nadbudowy mięśni zachodzi w sposób bardziej skoncentrowany oraz szybszy.

Firma Ostrovit przygotowała dla nas coś specjalnego - wysokojakościowy koncentrat białka serwatkowego wzbogacony o wysoki udział aminokwasów rozgałęzionych (BCAA). Ostrovit WPC80 działa antykatabolicznie, wspiera proces rozbudowy mięśni oraz zwiększa wydolność organizmu. Dodatkowo, wpływa korzystnie na regenerację powysiłkową. A wszystko to na wyciągnięcie ręki i w przystępnej cenie!

Whey Protein Complex marki Olimp to istna “petarda” w świecie supli! Specjalistyczna formuła opracowana na bazie matriksu białkowego to wysokiej jakości odżywka białkowa będąca połączeniem koncentratu i izolatu białka serwatki. Dedykowany sportowcom, którzy pragną przyspieszyć proces rozbudowy mięśni, Olimp Whey Protein Complex połechta potrzeby nawet najbardziej wymagających amatorów ćwiczeń!

Powyższa piątka to nasza propozycja dla Was! Mamy nadzieję, że wraz z tym rankingiem będzie Wam łatwiej poruszać się w świecie supli. Wszystkie wspomniane produkty, a także wiele innych znajdziecie w naszym sklepie oraz na stronie: www.mamutpro.pl. Pozdrawiamy i zapraszamy do zakupów! Niech siła będzie z Wami!